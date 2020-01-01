На Фиджи вылечили всех больных с COVID-19

Летальных исходов на Фиджи не было, а уровень выздоровления инфицированных в стране составил 100%.

В островном государстве Фиджи не осталось зараженных коронавирусом COVID-19. Об этом накануне сообщил премьер-министр страны Фрэнк Мбаинимарама в своем Twitter.

"На Фиджи только что (вылечился) наш последний активный пациент с COVID-19. И даже при том, что число проводимых тестирований растет с каждым днем, прошло уже 45 дней с тех пор, как мы зарегистрировали последний случай (заражения). Летальных исходов не было, уровень выздоровления – 100%", – написал премьер.

Первый случай заражения коронавирусом на Фиджи был зарегистрирован 19 марта. С начала эпидемии в стране было выявлено 18 случаев заражения COVID-19.

Напомним, в Новой Зеландии две недели не фиксируют новых случаев COVID-19. В стране из больниц выписали всех пациентов с коронавирусом.

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