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Байден заявил, что 15% американцев являются "не очень хорошими людьми"

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При этом Джо Байден подчеркнул, что большинство американцев хотят блага для своей страны и являются достойными людьми.
Байден раскритиковал Трампа
Байден раскритиковал Трампа
АР (архивное фото)

Экс-вице-президент США Джозеф Байден заявил, что от 10% до 15% американцев являются "не очень хорошими людьми". Об этом сообщает Bloomberg в пятницу, 5 июня.

Такое высказывание Байден сделал во время беседы со своими сторонниками из числа афроамериканцев на онлайн-форуме, посвященном проблемам борьбы с расизмом в связи со смертью Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.

Байден при этом подчеркнул, что "значительное большинство" американцев - это достойные люди, которые хотят блага для своей страны. Он также раскритиковал действующего президента США Дональда Трампа и заявил, что его деятельность ведет к расколу общества. 

Напомним, что Байден уверенно обходит Трампа в рейтинге популярности. Главный конкурент действующего президента США в будущих выборах опережает его на 10%, и уже сейчас набирает количество голосов, необходимое для победы.

При этом Трамп заявил, что Байден много отдыхал и не занимался проблемой расизма. Бывший вице-президент и сенатор плохо относился к афроамериканскому населению и ничего для него не сделал, утверждает президент США.

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Теги: США, протесты, протест, Байден, Трамп, Дональд Трамп, акции протеста, Джо Байден, Акция протеста
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Источник: korrespondent.net

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