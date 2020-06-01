ЕС продлил запрет на въезд гражданам других стран

Запрет на въезд в Евросоюз, действовавший до 15 июня, будет продлен по крайней мере до июля.

Страны-участницы Евросоюза решили продлить ограничение на въезд граждан третьих стран после 15 июня. Об этом заявила еврокомиссар Илва Йоханссон по итогам заседания министров внутренних дел стран ЕС, сообщает в пятницу, 5 июня, Европейская правда.

"Среди министров была сильная поддержка того, что сначала необходимо восстановить функционирование Шенгенской зоны, а затем переходить к открытию внешних границ", - сказала Йоханссон.

Она отметила, что Еврокомиссия рекомендовала завершить ограничения на пересечение внешних границ ЕС 15 июня, когда истекает срок действующего запрета, но почти все страны-члены поддержали короткое продолжение закрытия границ.

"Это означает, что ограничения на внешних границах останутся до конца июня, и я считаю, что мы должны рассмотреть вопрос об отмене в начале июля", - сказала еврокомиссар, добавив, что ожидается продление запрета на две недели.

Что касается критериев, для кого и как открывать границы, то в ближайшие дни продолжатся консультации по этому вопросу между Еврокомиссией и странами-членами. Одновременного открытия для всех стран не будет.

Она также отметила, что полноценное функционирование Шенгенской зоны восстановится до конца июня.

Отметим, что в ЕС, как и раньше, могут попасть определенные категории людей из третьих стран, например, сезонные работники.

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