В США произошла стрельба: погибли семь человек

Стрельба произошла в штате Алабама - тела погибших обнаружили в горящем доме помощники шерифа.

Семь человек погибли в результате стрельбы в штате Алабама АР (архивное фото)

В США в результате стрельбы погибли семь человек. Об этом со ссылкой на управление шерифа округа Морган в штате Алабама сообщает ABC News в пятницу, 5 июня.

У шерифа информируют, что выстрелы прозвучали в районе полуночи по местному времени на Талук-роуд в округе Морган.

После этого помощники шерифа обнаружили погибших в горящем доме. Пламя удалось потушить до приезда пожарных. Все жертвы были взрослыми людьми.

Теперь место преступления оцеплено. Начато расследование.

Напомним, что ранее на базе ВВС США произошла стрельба, есть убитые. Фамилии погибших командование базы обещает обнародовать через сутки, ведется расследование.

Также сообщалось, что в американском ТЦ произошла стрельба, есть раненые. Один из трех пострадавших после стрельбы в ТЦ в тяжелом состоянии. Правоохранители задержали злоумышленника.

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