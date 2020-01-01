Пекин снял запрет на въезд жителям Уханя
Ограничения на посещение Пекина жителями провинции Хубэй были введены примерно два месяца назад.
В китайскую столицу Пекин разрешат въезжать жителям провинции Хубэй и города Ухань, где пять месяцев назад возник первый очаг эпидемии коронавируса. Об этом заявила замгенерального секретаря администрации города Чэнь Бэй, пишет ТАСС.
Такое решение было принято в связи с понижением уровня реагирования на эпидемиологическую угрозу в Пекине со второго (высокого) до третьего (повышенного).
Таким образом граждане из данного региона Центрального Китая могут приезжать в столицу без обязательного двухнедельного карантина с проживанием в специальных гостиницах. Кроме того, они имеют право не проходить тест на нуклеиновые кислоты при наличии полученного у них дома сертификата об отсутствии вируса.
Ограничения на посещение Пекина жителями Хубэя ввели после снятия запрета на въезд и выезд за пределы этой провинции.
По данным властей, из местных больниц были выписаны три последних заболевших с коронавирусной инфекцией.
За весь период эпидемии в этом регионе заразились вирусом более 68,1 тыс. человек, из них около 4,5 тыс. умерли.
Напомним, в Ухане, провинция Хубэй, с 14 мая по 1 июня протестировали 9 899 828 человек - было выявлено 300 бессимптомных носителей.
Повторная вспышка коронавируса в Ухане. провинции Хубэй, произошла в мае.
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