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Пекин снял запрет на въезд жителям Уханя

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Ограничения на посещение Пекина жителями провинции Хубэй были введены примерно два месяца назад.
Запрет на въезд в Пекин жителям Уханя ввели два месяца назад
Запрет на въезд в Пекин жителям Уханя ввели два месяца назад
Getty
 
В китайскую столицу Пекин разрешат въезжать жителям провинции Хубэй и города Ухань, где пять месяцев назад возник первый очаг эпидемии коронавируса. Об этом заявила замгенерального секретаря администрации города Чэнь Бэй, пишет ТАСС.
 
Такое решение было принято в связи с понижением уровня реагирования на эпидемиологическую угрозу в Пекине со второго (высокого) до третьего (повышенного). 
 
Таким образом граждане из данного региона Центрального Китая могут приезжать в столицу без обязательного двухнедельного карантина с проживанием в специальных гостиницах. Кроме того, они имеют право не проходить тест на нуклеиновые кислоты при наличии полученного у них дома сертификата об отсутствии вируса.
 
Ограничения на посещение Пекина жителями Хубэя ввели после снятия запрета на въезд и выезд за пределы этой провинции.  
 
По данным властей, из местных больниц были выписаны три последних заболевших с коронавирусной инфекцией.
 
За весь период эпидемии в этом регионе заразились вирусом более 68,1 тыс. человек, из них около 4,5 тыс. умерли.
 
Напомним, в Ухане, провинция Хубэй, с 14 мая по 1 июня протестировали 9 899 828 человек - было выявлено 300 бессимптомных носителей.
 
Повторная вспышка коронавируса в Ухане. провинции Хубэй,  произошла в мае.

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Теги: Китай, Пекин, ограничение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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