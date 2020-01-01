Во Франции из вина будут делать антисептик для рук

Евросоюз одобрил и профинансирует утилизацию прошлогодних винных запасов, невостребованных из-за коронавируса.

В общей сложности утилизации подлежит три миллиона гекталитров вина Midi Libre

Французские производители должны переработать непроданное вино в дезинфицирующий гель для рук и в обычный спирт с целью высвобождения емкостей под продукцию этого года. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщило британское издание Guardian со ссылкой на правительственное агентство сельского хозяйства FranceAgriMer.

FranceAgriMer с 5 июня разрешила 33 винокурням собрать два млн гектолитров нераспроданного вина для переработки. Данное решение было одобрено Евросоюзом, который будет финансировать утилизацию.

Им будет выплачено 78 евро за гектолитр вина с наименованием, связанным с конкретным регионом, и 58 евро - без наименования.

Спирт, полученный в процессе дистилляции, будет использоваться фармацевтической и косметической промышленностью, а также для производства дезинфицирующих средств для рук.

По подсчетам FranceAgriMer, потребуется перегнать на спирт около трех млн гектолитров из-за снижения продаж при коронавирусном кризисе.

Французские производители вина понесли финансовые потери от закрытия баров и ресторанов в стране и за рубежом в результате распространения эпидемии коронавируса.

Как сообщалось ранее, накануне пандемии коронавируса во Франции сожгли около одного млрд медицинских масок и около 714 млн высокоэффективных масок типа FFP2, поскольку власти считали, что они не понадобятся. В результате у французов осталось только 117 млн масок.

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