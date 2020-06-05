Семье погибшего Джорджа Флойда собрали $13 млн помощи

Пожертвования сделали около полумиллиона человек из 125 стран. Деньги пойдут и на покрытие расходов на похороны, запланированные на 9 июня.

Семье Джорджа Флойда, убитого полицейскими, пожертвовали $13 млн помощи - деньги собрали при помощи краудфандинговой платформы. Об этом сообщает портал TMZ в пятницу, 5 июня.

Пожертвования через краудфандинговую платформу GoFundMe сделали примерно 500 тысяч человек, что стало самым высоким показателем за всю историю площадки.

Отмечается, что средства были переведены в общей сложности жителями 125 стран. По словам брата умершего, собранные деньги пойдут в том числе на покрытие расходов на похороны, которые состоятся 9 июня в Хьюстоне (штат Техас).

Напомним, что в США попрощались с погибшим Джорджем Флойдом, мэр плакал у гроба. Минута молчания длилась восемь минут и 46 секунд, именно столько времени во время задержания продержал колено на шее Флойда полицейский.

Также сообщалось, что петиция за наказание копов, убивших Джорджа Флойда, набрала рекордное число голосов. Петиция набрала за неделю более 15 миллионов подписей.

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