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Туристы в день открытия границ искупались в канале Венеции

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Многие жители Венеции надеялись, что после снятия карантина туризм изменится и гости будут вести себя сдержаннее.
Туристы купаются в канале Венеции
Туристы купаются в канале Венеции
кадр из видео

Два туриста из Германии в первый же день после открытия границ искупались в Гранд-канале Венеции. Об этом сообщает Euro Weekly News.

"Пока их семьи наблюдали с берега, мужчины искупались рядом с мостом Риальто. На мосту собралась группа местных жителей, осуждавшая поведение туристов. Они вызвали полицию", - пишет издание.

Этот поступок вызвал недовольство местных жителей. Полиция задержала нарушителей, им выписали штраф в 450 евро каждому.

Издание сообщает, что многие жители Венеции надеялись, что после снятия карантина гости будут вести себя сдержаннее.

В то же время большая часть исторического центра Венеции оказалась под водой из-за рекордного паводка. За последние двадцать лет в июне такое случалось лишь дважды.

 

 
 
Также Корреспондент писал, что Минздрав отменяет ограничение для туристов.
 

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Теги: туризм, видео, штраф, Венеция, купание
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Источник: korrespondent.net

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