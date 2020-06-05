Чехия объявила о выдворении двух сотрудников посольства РФ

Дипломатическое решение "неприятной ситуации" было невозможно. Россия не предоставила другого варианта, объяснил глава МИД Чехии.

В Чехии персона нон грата объявлены два российских дипломата. Они будут высланы из страны. Об этом на совместной пресс-конференции проинформировали чешский премьер Андрей Бабиш и глава МИД Томаш Петржичек, сообщает Интерфакс в пятницу, 5 июня.

Бабиш рассказал, что Служба безопасности и информации страны получила данные и доказательства о том, что "один из сотрудников российского посольства распространил ложную информацию о запланированном нападении на чешских политиков".

"Это вызвало осложнения в чешско-российских отношениях и нанесло ущерб доброму имени Российской Федерации в Чешской республике. Мы являемся суверенным государством, и такие действия являются неприемлемыми", – подчеркнул премьер-министр.

"Мы пытались урегулировать неприятную ситуацию дипломатическим путем. Мы неоднократно общались с посольством России. Но дипломатическое решение было невозможно, Российская Федерация не предоставила нам другого варианта. После досконального рассмотрения ситуации мы приступаем к высылке дипломатических представителей", – добавил Томаш Петржичек.

В свою очередь посольство России в Чехии назвал высылку дипломатов сфабрикованной провокацией.

"Данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения. Глубоко разочарованы таким подходом чешских партнеров, оставляющим все меньше пространства для конструктивного диалога", – говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

Напомним, в начале апреля в Праге был демонтирован памятник советскому маршалу Коневу. Затем в чешских СМИ появились публикации, будто бы в Прагу прилетел человек с российским дипломатическим паспортом и с рицином в багаже якобы для отравления пражских чиновников – старосты района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эти публикации противоречат здравому смыслу. По его словам, невозможно поверить в том, что чешские спецслужбы пропустили в страну человека со смертоносным ядом. Он подчеркнул, что "сотрудника (российского) посольства не было в этой истории, никто из сотрудников посольства не приезжал".

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал эти публикации "утками".

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