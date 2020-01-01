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Эрдоган планирует переоборудовать собор Святой Софии в мечеть

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Сейчас собор Святой Софии пребывает в статусе музея. При этом Эрдоган заверяет, что туристы смогут посетить собор и после превращения его в мечеть.
Эрдоган приготовился превратить собор Святой Софии в мечеть
Эрдоган приготовился превратить собор Святой Софии в мечеть
wikimedia.org

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует превратить в мечеть собор Святой Софии. Об этом сообщает H"urriyet в пятницу, 5 июня.

"Туристы смогут посещать собор Святой Софии и в статусе мечети. Как в случае с Голубой мечетью на площади Султанахмет. Это должна решать наша нация", - заверил Эрдоган.

Турецкий президент сделал соответствующее поручение своим помощникам на заседании главного совета правящей в стране Партии справедливости и развития, в которой он занимает пост председателя.

Тем не менее, Эрдоган призвал исполнителей внимательно изучить вопрос и не торопиться.

Напомним, что ранее в Турции открыли мечети после карантина. Мечети в стране были закрыты в течение 74 дней. Тем не менее, посетителей просят придерживаться ряда карантинных правил.

Также сообщалось, что две главные святыни ислама остались закрытыми в Рамадан. В целях предотвращения распространения вируса правоверным запрещено входить и молиться на территории святынь, особенно по пятницам.

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Теги: Турция, Собор, мечеть, Эрдоган
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Источник: korrespondent.net

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