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В США нашли мертвой семью военных из шести человек

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Произошло массовое самоубийство в машине, припаркованной в гараже в четверг, считают правоохранители.
Машина с мертвыми людьми находилась в гараже
Машина с мертвыми людьми находилась в гараже
SBG San Antonio

В американском городе Сан-Антонио, штат Техас, обнаружили во внедорожнике тела шестерых членов семьи военных, среди которых четверо детей в возрасте от 11 месяцев до четырех лет. Также в доме нашли двух мертвых кошек. Об этом сообщает The New York Post в пятницу, 5 июня.

По предварительным данным, произошло массовое самоубийство в машине, припаркованной в гараже в четверг.

По словам начальника полиции Сан-Антонио Уильяма Макмануса, супругам было около 40 лет. Они переехали в район Стоун-Оук в январе. При этом местные жители не знают ничего об этой семье.

Начальник полиции отметил, что около входной двери лежала странную записку, на которой было написано: «Тела внутри дома, животные были в морозильной камере». Войдя в дом, полицейские почувствовали запах, который позже определили как угарный газ.

Саперы осмотрели комнаты дома, но ничего подозрительного не нашли.

Cмотрите фотогалерею: В США нашли мертвой семью военных из шести человек

Ранее в пятницу сообщалось, что в американском штате Алабама семь человек погибли в результате стрельбы. Тела погибших обнаружили в горящем доме.

Также сообщалось о стрельбе на базе ВВС США в Северной Дакоте. Тогда погибли не менее двух человек.

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Теги: США, самоубийство, видео, фото, Техас, военные, погибли, погибшие, Сан-Антонио
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Источник: korrespondent.net

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