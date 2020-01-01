США атаковали талибов впервые после начала перемирия

Удары наносились по группе из 25 талибов в провинции Фарах, а также по еще одной группе боевиков в провинции Кандагар.

Военные США нанесли авиаудары в Афганистане по боевикам радикального движения "Талибан". Об этом сообщил в пятницу, 5 апреля, официальный представитель американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковник Сонни Леггетт в Twitter.

"4 июня силы USFOR-A нанесли два удара по талибам с целью помешать им предпринять скоординированные атаки на контрольно-пропускные пункты афганских сил", – написал Леггетт.

По его словам, ударам подверглась группа из 25 талибов в провинции Фарах, а также еще одна группа боевиков в провинции Кандагар.

"Мы повторяем: все стороны должны снизить уровень насилия в целях укрепления мирного процесса. Это были первые удары, нанесенные силами USFOR-A после перемирия", – добавил Леггетт.

Как сообщал Корреспондент.net, 29 февраля США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск и сил НАТО из Афганистана и начало межафганского диалога.

Вскоре стало известно, что США начали вывод войск из Афганистана. Их численность с 12 тысяч человек должна сократиться до 8,6 тысяч в течение 135 дней.

В свою очередь талибы начали совершать нападения на правительственные силы в Афганистане, которые перешли "к активной обороне".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet