Трамп объявил о создании вакцины от коронавируса

Впереди клинические испытания, о сроках завершения которых президент США ничего не сказал.

В США восемь компаний разрабатывают вакцину от коронавируса

Вакцина от коронавируса создана в США и готова к испытаниям на пациентах. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции.

"Огромный успех достигнут в отношении вакцин. У нас есть более 2 млн вакцин, готовых к отправке в том случае, если они пройдут проверку на безопасность", - сказал он.

По словам Трампа, до восьми компаний в США занимаются разработкой вакцин и лекарств от коронавируса.

"По сути мы готовы действовать в том, что касается вопросов транспортировки и логистики. В отношении лекарств у нас все замечательно", - заявил он.

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