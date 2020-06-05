Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп объявил о создании вакцины от коронавируса

Комментариев: 1
Впереди клинические испытания, о сроках завершения которых президент США ничего не сказал.
В США восемь компаний разрабатывают вакцину от коронавируса
В США восемь компаний разрабатывают вакцину от коронавируса
 
Вакцина от коронавируса создана в США и готова к испытаниям на пациентах. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции.
 
 
"Огромный успех достигнут в отношении вакцин. У нас есть более 2 млн вакцин, готовых к отправке в том случае, если они пройдут проверку на безопасность", - сказал он.
 
По словам Трампа, до восьми компаний в США занимаются разработкой вакцин и лекарств от коронавируса. 
 
"По сути мы готовы действовать в том, что касается вопросов транспортировки и логистики. В отношении лекарств у нас все замечательно", - заявил он. 
 
Напомним, ранее в США начали испытания препарата от коронавируса. Тестировать на больных будут препарат гидроксихлорохин. Результаты исследования появятся не ранее 2021 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, вакцина, эпидемия, Дональд Трамп, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
navigator2    05.06.2020, 20:38
Оценка:  0
navigator2
ща китайози версію 2.0 готують, так що не актуально вже.
1.9 показала хорошу "причепляємость"
Наступ на зробить ка-цапам ПАБЕДУ на всі 100%, пора б вже земельку ісконокитайску
звільняти.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь