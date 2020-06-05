Трамп объявил о создании вакцины от коронавируса
Впереди клинические испытания, о сроках завершения которых президент США ничего не сказал.
Вакцина от коронавируса создана в США и готова к испытаниям на пациентах. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции.
"Огромный успех достигнут в отношении вакцин. У нас есть более 2 млн вакцин, готовых к отправке в том случае, если они пройдут проверку на безопасность", - сказал он.
По словам Трампа, до восьми компаний в США занимаются разработкой вакцин и лекарств от коронавируса.
"По сути мы готовы действовать в том, что касается вопросов транспортировки и логистики. В отношении лекарств у нас все замечательно", - заявил он.
Напомним, ранее в США начали испытания препарата от коронавируса. Тестировать на больных будут препарат гидроксихлорохин. Результаты исследования появятся не ранее 2021 года.
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