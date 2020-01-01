В Лос-Анджелесе из автомобиля расстреляли прохожих
К тротуару подъехал автомобиль, из которого и раздалась стрельба. Пострадавших доставили в больницу.
В Лос-Анджелесе неизвестный открыл стрельбу по прохожим из автомобиля, в результате чего один человек погиб и один получил ранения. Об этом сообщил телеканал KTLA.
Трагедия случилась поздно вечером в четверг, 4 июня, в центральной части города.
Правоохранители говорят, что двое мужчин находились на тротуаре, когда к ним подъехал автомобиль и неизвестный начал по ним стрелять. Пострадавшие были доставлены в больницу, где один из них позже скончался.
Полиция опрашивает свидетелей происшествия, идет розыск преступника.
Напомним, в США в штате Алабама произошла стрельба. В результате инцидента погибли семь человек.
Как известно, в США начались беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер от рук полицейских.
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