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В Лос-Анджелесе из автомобиля расстреляли прохожих

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К тротуару подъехал автомобиль, из которого и раздалась стрельба. Пострадавших доставили в больницу.
Одного мужчину спасти не удалось
Одного мужчину спасти не удалось
Getty Images
 
В Лос-Анджелесе неизвестный открыл стрельбу по прохожим из автомобиля, в результате чего один человек погиб и один получил ранения. Об этом сообщил телеканал KTLA.
 
Трагедия случилась поздно вечером в четверг, 4 июня, в центральной части города. 
 
Правоохранители говорят, что двое мужчин находились на тротуаре, когда к ним подъехал автомобиль и неизвестный начал по ним стрелять. Пострадавшие были доставлены в больницу, где один из них позже скончался.
 
Полиция опрашивает свидетелей происшествия, идет розыск преступника.
 
Напомним, в США в штате Алабама произошла стрельба. В результате инцидента погибли семь человек.
 
Как известно, в США начались беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер от рук полицейских.

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Теги: США, Лос-Анджелес, стрельба, полиция, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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