В Лос-Анджелесе из автомобиля расстреляли прохожих

К тротуару подъехал автомобиль, из которого и раздалась стрельба. Пострадавших доставили в больницу.

В Лос-Анджелесе неизвестный открыл стрельбу по прохожим из автомобиля, в результате чего один человек погиб и один получил ранения. Об этом сообщил телеканал KTLA.

Трагедия случилась поздно вечером в четверг, 4 июня, в центральной части города.

Правоохранители говорят, что двое мужчин находились на тротуаре, когда к ним подъехал автомобиль и неизвестный начал по ним стрелять. Пострадавшие были доставлены в больницу, где один из них позже скончался.

Полиция опрашивает свидетелей происшествия, идет розыск преступника.

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