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ВОЗ советует носить медицинские маски

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Организация рекомендует маски в случае высокого риска заражения и невозможности соблюдать дистанцию.
ВОЗ призывает не отказываться от масок из-за высокого риска заражения COVID-19
ВОЗ призывает не отказываться от масок из-за высокого риска заражения COVID-19
pixabay.com
 
Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить медицинские маски когда наблюдается активное распространение коронавируса и и нет возможности соблюдать дистанцию. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил журналистам глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщило агентство Интерфакс.
 
"ВОЗ советует правительствам призывать общественность носить маски, когда существует активное массовое распространение и трудно соблюдать физическую дистанцию", - указал Гебрейесус. 
 
Он уточнил, что среди подобных мест общественный транспорт, магазины и другие помещения, которые люди часто посещают.
 
Напомним, с начала пандемии коронавируса в мире заразились более 6,7 миллиона человек, почти 400 тысяч из них скончались.
 
В настоящее время многие страны ослабляют карантинные меры, однако призывают граждан соблюдать меры безопасности, такие как дистанция и ношение медицинских масок.
 

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Теги: ВОЗ, маски, защита, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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