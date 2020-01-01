Протесты в США: в 33 штатах задействовали более 40 тысяч нацгвардейцев

Днем ранее в 32 штатах и в федеральном округе Колумбия были задействованы 2,4 тысячи военнослужащих Нацгвардии.

В связи с массовыми демонстрациями протестами и беспорядками в 33 американских штатах мобилизировали 41,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии. Об этом 5 июня сообщила телекомпания CNN.

Отмечается, что в столичном федеральном округе Колумбия насчитывается 5,1 тысячи нацгвардейцев, причем из них 3,9 тысячи - из других штатов.

Части Национальной гвардии существуют на территории всех штатов, представляют собой организованный резерв Вооруженных сил США, подчиняются президенту США и губернаторам штатов.

Общая численность Нацгвардии превышает 400 тысяч человек.

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