Участок улицы возле Белого дома назвали в честь движения против расизма

В Вашингтоне участок улицы, ведущей к Белому дому, назвали в честь движения против расизма. Об этом мэр города Мюриэл Баузер 5 июня сообщила в Twitter.

"Участок 16-й улицы перед Белым домом теперь официально называется "площадь Black Lives Matter", - уточнила она, сопроводив твит видео.

На нем видно, как один из муниципальных работников вешает табличку с надписью.

Отметим, на самой 16-й улице Баузер распорядилась написать гигантскими желтыми буквами Black Lives Matter.

The section of 16th street in front of the White House is now officially “Black Lives Matter Plaza”. pic.twitter.com/bbJgAYE35b