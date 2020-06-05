В столице США на безымянном участке 16-й улицы появилась площадь Черные жизни важны. Также слоган гигантскими желтыми буквами написали на дороге.

В Вашингтоне участок улицы, ведущей к Белому дому, назвали в честь движения против расизма. Об этом мэр города Мюриэл Баузер 5 июня сообщила в Twitter.

"Участок 16-й улицы перед Белым домом теперь официально называется "площадь Black Lives Matter", - уточнила она, сопроводив твит видео.

На нем видно, как один из муниципальных работников вешает табличку с надписью.

Отметим, на самой 16-й улице Баузер распорядилась написать гигантскими желтыми буквами Black Lives Matter.

The section of 16th street in front of the White House is now officially “Black Lives Matter Plaza”. pic.twitter.com/bbJgAYE35b — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) June 5, 2020

Cмотрите фотогалерею: Участок улицы возле Белого дома назвали в честь движения против расизма

Напомним, 1 июня по указанию президента США Дональда Трампа указанный участок был зачищен полицейскими. В это время американский лидер заявил в Белом доме, что задействует армию, если насилие в городах США не прекратится.

Сразу после этого Трамп направился к церкви возле перекрестка 16-й улицы, чтобы сфотографироваться там с Библией в руке.

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