В Монте-Карло возобновило работу казино

Casino de Monte-Carlo и Casino Caf'e de Paris открылись для посетителей при условии соблюдения правил дистанцирования и дезинфекции.

В Монте-Карло 5 июня открылись всемирно известные казино после трех месяцев карантина. Об этом сообщил веб-сайт Monaco Tribune

Отмечается, что Casino de Monte-Carlo будет работать с 14.00 до 02.00, а Casino Caf'e de Paris - с 10.00 до 02.00.

Посетители, число которых ограничивается, должны носить маски. При входе им будут мерить температуру.

Обстановка внутри реорганизована с учетом требований социального дистанцирования. У столов и автоматов установлены пластиковые прозрачные экраны, фишки и жетоны будут регулярно дезинфицировать.

Вместо семи человек играть в английскую рулетку смогут до трех человек одновременно.

На данный момент в Монако официально подтверждены 99 случаев коронавируса, из них четыре человека скончались.

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