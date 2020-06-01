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В Монте-Карло возобновило работу казино

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Casino de Monte-Carlo и Casino Caf'e de Paris открылись для посетителей при условии соблюдения правил дистанцирования и дезинфекции.
В Монте-Карло возобновило работу казино
 
В Монте-Карло 5 июня открылись всемирно известные казино после трех месяцев карантина. Об этом сообщил веб-сайт Monaco Tribune.
 
Отмечается, что Casino de Monte-Carlo будет работать с 14.00 до 02.00, а Casino Caf'e de Paris - с 10.00 до 02.00.
 
Посетители, число которых ограничивается, должны носить маски. При входе им будут мерить температуру.
 
Обстановка внутри реорганизована с учетом требований социального дистанцирования. У столов и автоматов установлены пластиковые прозрачные экраны, фишки и жетоны будут регулярно дезинфицировать.
 
Вместо семи человек играть в английскую рулетку смогут до трех человек одновременно.
 
На данный момент в Монако официально подтверждены 99 случаев коронавируса, из них четыре человека скончались.
 

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Теги: казино, Монако, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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