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Иран в восемь раз превысил лимит обогащенного урана

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Разрешенный лимит для Тегерана составляет 202,8 кг. К 20 мая его запасы в стране составляли более 1500 кг, заявили в МАГАТЭ.
Завод по обогащению урана в иранском Натанзе
Завод по обогащению урана в иранском Натанзе
 
Запасы обогащенного урана в Иране в восемь раз превысили лимит, установленный для этой страны в рамках ядерной сделки 2015 года, говорится в докладе, опубликованном Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в пятницу, 5 июня.
 
К 20 мая запасы обогащенного урана в Иране составляли 1571,6 кг, в то время как разрешенный объем ограничен 202,8 кг.
 
В то же время власти в Тегеране по-прежнему не пускают международных инспекторов на два объекта.
 
Как отмечают в МАГАТЭ, это повод "для серьезной обеспокоенности". Инспекторы безуспешно добиваются проведения проверки уже четыре месяца.
 
В агентстве хотят проверить, не находятся ли на этих объектах незаявленные ядерные материалы, а также не проводилась ли там незадекларированная деятельность, имеющая отношение к ядерной активности.
 
Иран начал поэтапно отказываться соблюдать условия ядерной сделки после того, как в мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и стали ужесточать санкции против Тегерана.
 
Другие участники СВПД, в том числе Германия, Франция и Великобритания, выступали за его сохранение.
 
Источник: Русская служба DW

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Теги: Иран, Ядерная программа Ирана, уран, МАГАТЭ
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Источник: korrespondent.net

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