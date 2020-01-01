Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Президент Бразилии готов выйти из ВОЗ вслед за США

Комментариев: 0
Жаир Болсонару обвинил Всемирную организацию здравоохранения в идеологической предвзятости.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
 
Президент Бразилии Жаир Болсонару пригрозил выходом страны из Всемирной организации здравоохранения. Об этом 6 июня сообщило агентство Интерфакс.
 
"Я говорю Вам прямо сейчас, Соединенные Штаты покинули ВОЗ, и мы рассматриваем (эту возможность – ред.) в будущем. Либо ВОЗ работает без идеологической предвзятости, либо мы тоже уходим. Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать в части здравоохранения", – подчеркнул Болсонару.
 
Рекакция бразильского лидера последовала на слова представительницы ВОЗ Маргарет Харрис, которая предупредила, что нельзя поспешно снимать ограничения, вызванные пандемией.
 
"Эпидемия, вспышка болезни в Латинской Америке вызывает глубокое, глубокое беспокойство", - отметила Харрис.
 
Болсонару считает, что COVID-19 не более опасен, чем вирус обычного гриппа, и выступает против введения в стране карантинных мер. За резкие высказывания и схожесть взглядов с президентом США его часто называют "тропическим Трампом".
 
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Бразилии COVID-19 заражены 614,9 тысячи человек, из них 34 тысячи скончались. Страна находится на втором месте после США по числу инфицированных и на третьем по летальным исходам.
 
Ранее в ВОЗ заявили, что Южная Америка, и в частности, Бразилия, стали новым эпицентром пандемии COVID-19
 
Напомним, 29 мая президент США Дональд Трамп заявил о разрыве взаимоотношений со Всемирной организацией здравоохранения. По его мнению, ВОЗ недооценила серьезность вируса, а также "прикрывала" Китай.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Бразилия, ВОЗ, угроза, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь