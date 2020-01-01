Трамп назвал мэра Вашингтона "некомпетентной"

Американский лидер обрушился с критикой на Мюриэл Боузер после того, как она выразила недовольство присутствием Национальной гвардии.

Президент США Дональд Трамп пригрозил мэру Вашингтона Мюриэл Боузер вводом новых подразделений федеральных сил в американскую столицу. Об этом он написал в Twitter 5 июня.

"Некомпетентный мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, у которой бюджет полностью вышел из-под контроля, и которая постоянно приходит к нам за "подачками", теперь ведет войну с Национальной гвардией, которая за последние несколько дней спасла ее от огромного позора", - заявил Трамп.

Он указал, что если мэр не будет хорошо относиться к этим мужчинам и женщинам, "мы введем другую группу мужчин и женщин". При этом глава государства не пояснил, кого именно имеет в виду.

Не исключено, что речь идет о возможности привлечения американских военных, о чем Трамп предупредил в понедельник, 1 июня.

Ранее в Вашингтон были введены подразделения Национальной гвардии , которые подчиняются только президенту США, поскольку столичный округ Колумбия не имеет статуса штата.

В четверг Боузер направила Трампу письмо с требованием вывести из города все дополнительные федеральные силовые подразделения, введенные в столицу после начала протестов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet