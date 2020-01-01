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Трамп назвал мэра Вашингтона "некомпетентной"

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Американский лидер обрушился с критикой на Мюриэл Боузер после того, как она выразила недовольство присутствием Национальной гвардии.
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер (в центре)
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер (в центре)
 
Президент США Дональд Трамп пригрозил мэру Вашингтона Мюриэл Боузер вводом новых подразделений федеральных сил в американскую столицу. Об этом он написал в Twitter 5 июня.
 
"Некомпетентный мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, у которой бюджет полностью вышел из-под контроля, и которая постоянно приходит к нам за "подачками", теперь ведет войну с Национальной гвардией, которая за последние несколько дней спасла ее от огромного позора", - заявил Трамп.
 
Он указал, что если мэр не будет хорошо относиться к этим мужчинам и женщинам, "мы введем другую группу мужчин и женщин". При этом глава государства не пояснил, кого именно имеет в виду.
 
Не исключено, что речь идет о возможности привлечения американских военных, о чем Трамп предупредил в понедельник, 1 июня.
 
 
Ранее в Вашингтон были введены подразделения Национальной гвардии, которые подчиняются только президенту США, поскольку столичный округ Колумбия не имеет статуса штата.
 
В четверг Боузер направила Трампу письмо с требованием вывести из города все дополнительные федеральные силовые подразделения, введенные в столицу после начала протестов.
 
Напомним, в США прокатилась волна протестов из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. 

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Теги: США, беспорядки, протесты, Вашингтон, Трамп, Дональд Трамп, Нацгвардия
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Источник: korrespondent.net

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