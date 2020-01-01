США могут "наказать" десятки танкеров за поставки в Венесуэлу - СМИ
Действия США должны стать сигналом для всех судовладельцев, что республика является запретной зоной, пишет Reuters.
Американские власти рассматривают возможность введения санкций в отношении десятков иностранных нефтяных танкеров за поставки топлива в Венесуэлу. Об этом 5 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что некоторые из предполагаемых санкций объявят в ближайшее время.
По данным собеседников агентства, ограничения могут коснуться 25 супертанкеров, каждый из которых способен транспортировать два миллиона баррелей топлива, а также 17 более мелких судов.
Как подчеркнули источники Reuters, "итоговый результат может стать ясным сигналом для всех судовладельцев: рассматривайте Венесуэлу, как запретную зону".
Напомним, в конце мая пять иранских танкеров с топливом достигли территории Венесуэлы. При этом в республике заявили, что США преследовали танкеры, что является нарушением международного права.
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