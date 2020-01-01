Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США могут "наказать" десятки танкеров за поставки в Венесуэлу - СМИ

Комментариев: 0
Действия США должны стать сигналом для всех судовладельцев, что республика является запретной зоной, пишет Reuters.
Иранский танкер, который доставил топливо в Венесуэлу
Иранский танкер, который доставил топливо в Венесуэлу
 
Американские власти рассматривают возможность введения санкций в отношении десятков иностранных нефтяных танкеров за поставки топлива в Венесуэлу. Об этом 5 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
 
Отмечается, что некоторые из предполагаемых санкций объявят в ближайшее время. 
 
По данным собеседников агентства, ограничения могут коснуться 25 супертанкеров, каждый из которых способен транспортировать два миллиона баррелей топлива, а также 17 более мелких судов.
 
Как подчеркнули источники Reuters, "итоговый результат может стать ясным сигналом для всех судовладельцев: рассматривайте Венесуэлу, как запретную зону".
 
Напомним, в конце мая пять иранских танкеров с топливом достигли территории Венесуэлы. При этом в республике заявили, что США преследовали танкеры, что является нарушением международного права.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, топливо, Венесуэла, санкции, танкер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь