США могут "наказать" десятки танкеров за поставки в Венесуэлу - СМИ

Действия США должны стать сигналом для всех судовладельцев, что республика является запретной зоной, пишет Reuters.

Иранский танкер, который доставил топливо в Венесуэлу

Американские власти рассматривают возможность введения санкций в отношении десятков иностранных нефтяных танкеров за поставки топлива в Венесуэлу. Об этом 5 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что некоторые из предполагаемых санкций объявят в ближайшее время.

По данным собеседников агентства, ограничения могут коснуться 25 супертанкеров, каждый из которых способен транспортировать два миллиона баррелей топлива, а также 17 более мелких судов.

Как подчеркнули источники Reuters, "итоговый результат может стать ясным сигналом для всех судовладельцев: рассматривайте Венесуэлу, как запретную зону".

Напомним, в конце мая пять иранских танкеров с топливом достигли территории Венесуэлы. При этом в республике заявили, что США преследовали танкеры, что является нарушением международного права.

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