Аномальный прилив затопил Венецию

Настолько сильные приливы в это время в городе случаются крайне редко. Причиной стал сильный шторм в Атлантике.

Около четвертой части Венеции оказалась затопленной из-за аномального прилива в июне. Уровень воды в городе кое-где достиг отметки в 116 см, что является третьим по величине показателем для этого месяца, сообщило в пятницу, 5 июня, AP.

Так, покрытой водой оказалась "визитка Венеции" - площадь Святого Марка.

Венецианское агентство по мониторингу моря в качестве причины аномального прилива назвало шторм в Атлантике, который спровоцировал сильные ветры и дожди на севере Италии.

Издание La Stampa отмечает, что в июне настолько большие приливы случаются крайне редко. Подобный подъем воды случался лишь дважды за последние 20 лет. Так, самый высокий прилив в июне был зарегистрирован в Венеции в 2002 году. Тогда уровень воды достигал отметки в 121 сантиметр, а в июне 2016 года – в 117 сантиметров.

Накануне сообщалось, что туристы в день открытия границ искупались в канале Венеции. Полиция задержала нарушителей, им выписали штраф в 450 евро каждому.

А в мае в центре Венеции установили бетонный пенис. Пикантную инсталляцию обнаружили утром на главной площади Святого Марка. Стражи порядка не смогли его самостоятельно убрать, поскольку он был сделан из бетона.

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