В РФ создадут Национальную базу генетической информации

Путин поручил обеспечить создание всех условий для проведения исследований в области генетики.

В России создадут Национальную базу генетической информации. Президент страны Владимир Путин поручил правительству при участии НИЦ Курчатовский институт профинансировать создание и работу системы хранения генетических данных, сообщает в субботу, 6 июня, пресс-служба Кремля.

"Правительству Российской Федерации при участии Национального исследовательского центра Курчатовский институт с учетом ранее данных поручений обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных Национальная база генетической информации", - говорится в поручении.

Речь идет, в частности, о разработке форматов хранения и передачи информации, сопутствующих поисковых программ. Средства с 2021 года будут выделяться каждый год из федерального бюджета.

Путин также поручил правительству обеспечить создание в России необходимого оборудования, позволяющего проводить исследования в области генетики.

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