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В РФ создадут Национальную базу генетической информации

Комментариев: 6
Путин поручил обеспечить создание всех условий для проведения исследований в области генетики.
Путин поручил профинансировать создание национальной системы генетической информации
Путин поручил профинансировать создание национальной системы генетической информации

В России создадут Национальную базу генетической информации. Президент страны Владимир Путин поручил правительству при участии НИЦ Курчатовский институт профинансировать создание и работу системы хранения генетических данных, сообщает в субботу, 6 июня, пресс-служба Кремля.

"Правительству Российской Федерации при участии Национального исследовательского центра Курчатовский институт с учетом ранее данных поручений обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных Национальная база генетической информации", - говорится в поручении.

Речь идет, в частности, о разработке форматов хранения и передачи информации, сопутствующих поисковых программ. Средства с 2021 года будут выделяться каждый год из федерального бюджета.

Путин также поручил правительству обеспечить создание в России необходимого оборудования, позволяющего проводить исследования в области генетики. 

Ранее в Украине планировали создать базу данных ДНК военнослужащих. Соответствующую идею поддержала Верховная Рада.

Как сообщалось, ученые обнаружили превращающие в зомби вирусы. Группа гигантских вирусов имеет необычные гены, которые, влияя на организм, перестраивают физиологию клетки.

 

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Теги: Россия, Гены, ДНК, исследования
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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ЗовПрироды    06.06.2020, 16:16
Оценка:  0
ЗовПрироды
Нет на россии никакой науки. Все прогадили за время вставания с колен. Тепеь на россии Кадыров -академик.
ЗаелоПластинку    06.06.2020, 16:24
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
Вы преувеличиваете. С тех пор, как на россие к разряду ученых причислили богословов, раисся сделала резкий рывок вперед относительно самых передовых стран, повысила наукоемкость всех отраслей хозяйства (чего стоит освящение ракеты перед взлетом) и теперь шансов догнать нет ни у одной страны мира
Глод    06.06.2020, 15:20
Оценка:  +3
Глод
А ничего, что Институт Курчатова занимается ядерной физикой? Или его перепрофилировать решили?
ЗаелоПластинку    06.06.2020, 15:46
Оценка:  +5
ЗаелоПластинку
А какая разница? Неужели при распиле нужно соблюдать отрасль?
Asmo    06.06.2020, 15:54
Оценка:  +3
Asmo
Там доця пристроенна, поэтому денег дадут хоть на изучение червяков с ветряками..
Kostos    06.06.2020, 15:57
Оценка:  +2
Kostos
Ничего... И там хромосому лишнюю найдуть, выделють, упакують - усьо пучком.
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