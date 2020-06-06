В Ливии правительственные силы начали наступление на город Сирт

ВВС Ливии уже нанесли пять авиаударов по позициям сторонников Халифы Хафтара в окрестностях Сирта.

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии начали новую наступательную операцию против подразделений "Ливийской национальной армии" (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. Об этом сообщает Анадолу в субботу, 6 июня.

Указано, что операция получила название "Пути к победе". Ее цель – освобождение портового города Сирт к 450 км к востоку от Триполи, район Вишке к югу от Сирта, авиабазу Джуфра и прилегающие к ней районы.

Официальный представитель армии ПНС Мухаммед Кунуну сообщил, что правительственные ВВС нанесли пять авиаударов по позициям Хафтара в окрестностях Сирта. Он призвал силы Хафтара сложить оружие и сдаться.

За последние недели армия ПНС при поддержке Турции добилась значительных успехов в борьбе с "Ливийской национальной армией". Силы Хафтара были отброшены из целого ряда населенных пунктов на западе Ливии.

Накануне стало известно, что армию Хафтара выбили из аэропорта Триполи, который она заняла в прошлом году.

На этой неделе правозащитники заявили, что ПНС и армия Хафтара договорились возобновить переговоры. Стороны конфликта эту информацию не комментировали.

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