В Ливии правительственные силы начали наступление на город Сирт
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии начали новую наступательную операцию против подразделений "Ливийской национальной армии" (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. Об этом сообщает Анадолу в субботу, 6 июня.
Указано, что операция получила название "Пути к победе". Ее цель – освобождение портового города Сирт к 450 км к востоку от Триполи, район Вишке к югу от Сирта, авиабазу Джуфра и прилегающие к ней районы.
Официальный представитель армии ПНС Мухаммед Кунуну сообщил, что правительственные ВВС нанесли пять авиаударов по позициям Хафтара в окрестностях Сирта. Он призвал силы Хафтара сложить оружие и сдаться.
За последние недели армия ПНС при поддержке Турции добилась значительных успехов в борьбе с "Ливийской национальной армией". Силы Хафтара были отброшены из целого ряда населенных пунктов на западе Ливии.
Накануне стало известно, что армию Хафтара выбили из аэропорта Триполи, который она заняла в прошлом году.
На этой неделе правозащитники заявили, что ПНС и армия Хафтара договорились возобновить переговоры. Стороны конфликта эту информацию не комментировали.
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