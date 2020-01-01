В Сирии восемь человек погибли при взрыве

Заминированный автомобиль взорвался к югу от города Рас-эль-Айн, расположенного в граничащем с Турцией регионе.

Все жертвы и пострадавшие – из числа гражданского населения SANA

В Сирии не менее восьми человек погибли, еще семь получили ранения в результате взрыва в северо-восточной провинции Хасеке. Об этом сообщает государственное информагентство SANA в субботу, 6 июня.

Указано, что заминированный автомобиль взорвался к югу от города Рас-эль-Айн, расположенного в граничащем с Турцией регионе. Все жертвы и пострадавшие – из числа гражданского населения.

Также при взрыве были повреждены и сгорели несколько автомобилей.

Ранее на этой неделе сообщалось, что Россия нанесла авиаудары в Сирии впервые за три месяца. Военные самолеты бомбили районы южнее провинции Идлиб поздно вечером во вторник и в среду утром.

А в конце мая Евросоюз продлил санкции против Сирии. В санкционный список внесены 273 человека и 70 организаций, связанных с нынешним сирийским режимом.

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