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На США надвигается тропический шторм Кристобаль

Комментариев: 1
Шторм достигнет побережья Мексиканского залива утром в воскресенье и грозит подтоплениями в Луизиане и Флориде.
Шторм Кристобаль идет на побережье Мексиканского залива
Шторм Кристобаль идет на побережье Мексиканского залива

В Мексиканском заливе сформировал тропический шторм Кристобаль и приближается к побережью США. Об этом в субботу, 6 июня, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).

Ожидается, что Кристобаль достигнет побережья Мексиканского залива к 08:00 утра воскресенья (15:00 по Киеву) и грозит подтоплениями в районах устья реки Миссисипи, города Морган-Сити в Луизиане и округа Уолтон во Флориде.

Сейчас тропический шторм находится в 555 км южнее устья Миссисипи. Максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления достигает 23,6 м/с. Кристобаль движется на север к побережью США со скоростью 5,2 м/с.

Как известно, атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/ с и более шторм становится ураганом.

Ранее на этой неделе сообщалось, что шторм Аманда унес десятки жизней в странах Центральной Америки. При этом число жертв и разрушений увеличивается.

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Теги: США, Флорида, стихия, шторм, непогода, стихийное бедствие, Мексиканский залив, Луизиана
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЗлийЗохан    06.06.2020, 22:31
Оценка:  0
ЗлийЗохан
Желаю товарищу Кристобалю огромных разрушающих успехов.Лично я готов к любым ураганам.В АТБ и Walmart сходил очень успешно.Пивасик в холодильнике,кагорчик в баре,мяско в духовке.))))))))))))))))
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