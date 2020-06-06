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Число жертв пандемии в мире превысило 400 тысяч

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На данный момент в мире болеют коронавирусом свыше 3,1 млн человек. У 98% инфицированных – болезнь протекает в мягкой форме.
Похороны жертв коронавируса в индонезийской Джакарте
Похороны жертв коронавируса в индонезийской Джакарте

Количество летальных исходов среди инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 400 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer вечером в субботу, 6 июня.

Общее количество случаев заражения коронавируса стремительно приближается к 7 млн, и в данный момент составляет 6 930 918. При этом выздоровели уже 3 392 735 человек.

По информации Worldometer, сохраняется тенденция увеличения суточного прироста выявленных случаев COVID-19 – в последние два дня она держится на уровне более 130 тысяч новых инфицированных в сутки.

На данный момент в мире болеют свыше 3,1 млн человек. У 3 084 142 человек – 98% инфицированных – болезнь протекает в мягкой форме, у 53 569 – в серьезной или критической формах.

По количеству случаев и смертности лидируют США – 1 980 879 и 111 858 соответственно. На втором месте по количеству случаев инфицирования Бразилия – 651 980, однако на третьем месте по смертности – 35 211. Бразилию по смертности опережает Великобритания с 40 465 скончавшимися.

На третьем месте по количеству случаев Россия – 458 689, при 5725 летальных исходах.

Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о создании вакцины от коронавируса. Уже созданы более 2 млн доз вакцины. Впереди ее клинические испытания.

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Теги: вирусы, эпидемия, болезнь, инфекция, жертвы, пандемия, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЗлийЗохан    06.06.2020, 23:32
Оценка:  -22
ЗлийЗохан
В мире ежегодно уходят из жизни более 60 миллионов человек.
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