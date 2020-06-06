Расследование причин крушения украинского самолета в Иране почти завершено

Тегеран считает, что "черные ящики" украинского самолета авиакомпании МАУ не содержат важной информации.

Расследование крушения самолета МАУ в Тегеране почти завершено, - МИД Ирана

Заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что расследование иранской стороной по факту крушения самолета "Международных авиалиний Украины" почти завершено. При этом Тегеран не считает, что бортовые самописцы самолета содержат какую-либо "важную" информацию. Об этом, в субботу, 6 июня сообщает Alarabiya.

"Расследование почти завершено, и нет никакой двусмысленности, мы знаем, что произошло", - заявил Мохсен.

При этом чиновник добавил, что анализ самописцев самолета МАУ является единственным оставшимся этапом расследования.

"Мы не считаем, что "черные ящики" содержат какую-либо важную информацию, которая будет полезна для расследования", - отметил он.

Напомним,Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Погибли 176 человек.

Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.

Также, Украина заявила, что если переговоры с Ираном по делу авиакатастрофы самолета МАУ возле Тегерана зайдут в тупик, Украина и другие пострадавшие страны обратятся в международные арбитражи, в частности в Международный суд ООН.

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