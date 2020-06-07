В работе Telegram произошел глобальный сбой

Большинство пользователей испытывают проблемы с подключением к мессенджеру. Также, не отправляются сообщения.

В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой. Об этом, в субботу, 6 июня, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, а также жалобы пользователей в социальных сетях.

О проблемах с мессенджером заявили жители в 37 стран, включая Украину, Беларусь, Индию, США, Россию, Швецию и Норвегию. Пользователи в других странах, в том числе в Великобритании, Германии, Испании, Франции и Канаде, также сообщили о неполадках.

Сбои в работе Telegram начали фиксироваться в 22.05 по киевскому времени. Тогда же о проблемах в работе мессенджера жаловались более 11 тысяч пользователей. Подавляющее большинство из них - 93% заявили о невозможности подключения. У остальных возникли проблемы с отправкой сообщений.

Последний раз глобальный сбой в работе Telegram произошел в конце ноября 2019 года. Тогда на невозможность пользоваться мессенджером жаловались в странах СНГ и Западной Европы.

Ранее жители ряда стран столкнулись с проблемами при работе с сервисами. Сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp был зарегистрирован по всему миру.



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