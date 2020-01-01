Во время протестов в Лондоне 23 полицейских получили ранения

Во время митинга некоторые манифестанты толкали правоохранителей и кидали в их направлении различные предметы, бутылки и петарды. В одном случае полицейский упал с лошади.

На акциях протеста в Лондоне произошли стычки демонстрантов с полицией

В Лондоне демонстрации в поддержку чернокожих, вызванные смертью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, были отмечены стычками протестующих с полицией. В процессе протестных акций против расового неравенства на улицах города были ранены 23 сотрудника полиции, сообщил суперинтендент Скотленд-Ярда Джо Эдвардс. Об этом, в субботу, 6 июня, сообщает DailyMail.

Джо Эдвардс назвал происходящее "совершенно недопустимым".

По его словам, по итогам стычки с полицией были задержаны 14 человек. Эдвардс не исключает, что это число будет расти.

"Мы ожидаем, что это число будет расти, так как будет проведено последующее расследование", - сказал он.

Сообщается, что ряд зданий на Уайтхолле после демонстрации оказались покрыты граффити, а аббревиатура BLM от лозунга Black Lives Matter (Жизнь черных имеет значение) появилась на Кенотафе - символическом памятнике павшим солдатам.

Также, во время акции протеста Black Lives Matter в полицейского коня запустили велосипедом. Лошадь испугалась и бросилось в сторону, в результате чего сотрудница полиции, которая управляла лошадью, ударилась о столб и выпала из седла.

"Сотрудники полиции выполняли свою непосредственную работу - обеспечивали общественный порядок во время протестов", - уточнил Джо Эдвардс.

Ранее в связи с массовыми демонстрациями протестами и беспорядками в 33 американских штатах мобилизировали 41,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии.

В ряде городов акции переросли в беспорядки , акты вандализма, поджоги и грабежи. Они сопровождались столкновениями с силовиками. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие.

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