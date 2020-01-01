Смерть темнокожего в США: адвокат заявил о новом случае жестокости копов

Еще один случай жестокости полиции произошел в Чикаго, когда правоохранители схватили за волосы девушку.

Адвокат семьи погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда рассказал о произошедшем в Чикаго инциденте с полицией, когда копы якобы вытащили темнокожую женщину за волосы из автомобиля и прижали ей коленом шею.

"Это просто позорно!" - написал Крамп в своем Twitter, разместив появившуюся ранее на американском ТВ видеозапись с места инцидента в Чикаго.

По сообщению местного издания Chicago Tribune, речь идет о задержании 25-летней Мии Райт.

Вместе с семьей и друзьями она отправилась в торговый центр, который оказался закрыт.

По сведениям телеканала CBS, правоохранители заподозрили Райт и ее компанию в грабеже.

На парковке, по словам девушки, ее автомобиль окружили полицейские, которые стали бить стекла дубинками, а затем вытащили ее из машины за волосы.

Как рассказала Райт, офицер полиции повалил ее на землю, после чего наступил ей коленом на шею. При этом девушка отметила, что хотела сама выйти из автомобиля с поднятыми руками.

"Я думала лишь о Джордже Флойде, это могла быть еще одна подобная ситуация", - приводятся в материале издания слова девушки.

Газета отмечает, что после инцидента двоих полицейских освободили от полномочий, при этом саму Райт обвинили в нарушении общественного порядка. Адвокат девушки потребовала снять с нее обвинения.

В офисе прокурора округа Кук отметили, что в курсе инцидента и проводят проверку, в том числе в отношении действий сотрудников полиции.

В связи с инцидентом Штаты окутали массовые протесты , беспорядки на улицах и мародерство.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet