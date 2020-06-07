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Китай обещает поделиться вакциной от COVID со всем миром

Комментариев: 2
На сегодняшний день в разработке находятся пять видов вакцин, некоторые из них уже проходят испытания.
В КНР на стадии разработки пять вакцин
В КНР на стадии разработки пять вакцин
Wisegeek
 
Власти Китая обещают поделится вакциной против коронавируса со всем миром после ее разработки и прохождения всех клинических испытаний. Об этом сообщил министр науки и техники КНР Ван Чжиган , пишет Жэньминь жибао.
 
По словам чиновника, Пекин выполнит все обязательства, о которых говорил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
 
Чжиган утверждает, что сейчас в разработке находятся пять видов вакцин, некоторые из них уже проходят испытания. Приоритет в работе отдается безопасности, эффективности и доступности препаратов, подчеркнул он.
 
"Как показывает история борьбы человечества с эпидемиями, фундаментальной стратегией для противостояния им является именно разработка вакцин <...> Миру нужно усилить сотрудничество в их разработке и последующих этапах", — добавил министр.
 
Напомним, в конце мая тестирование китайской вакцины от COVID показало положительный результат.
 
В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса создана и готова к испытаниям на пациентах.

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Теги: вакцина, Китай, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Shaab    07.06.2020, 13:20
Оценка:  -1
Shaab
Для початку, Китаю доведеться заплатити за кількасот тисяч трупів і за трильйонні втрати економіки.
Редкий    07.06.2020, 13:12
Оценка:  -23
Редкий
Лучше ещё пару-тройку вирусов в США забросьте.Там мечтают об этом!)))))
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