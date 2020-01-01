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Страны НАТО запустили военные учения в Балтийском море

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Совместные учения 19 стран позволят подразделениям расширить оперативное межгосударственное сотрудничество.
Учения стартовали 7 июня
Учения стартовали 7 июня
2000.ua
 
В Балтийском море в воскресенье, 7 июня, стартовали международные военные учения Baltops, где примут участие 19 стран НАТО. Об этом сообщает ERR.ee.
 
В учениях будут задействованы три тысячи человек из 19 стран, 29 судов и 29 авиасредств. Учения продлятся с 7 по 16 июня.
 
Для обеспечения безопасности и здоровья участников обучения проходят исключительно на море. Такая мера позволит подразделениям расширить оперативное межгосударственное сотрудничество, обеспечив при этом здоровье и готовность экипажей для действий по поддержанию постоянной региональной безопасности.
 
В 49-х по счету обучениях Baltops участвуют Эстония, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Турция, Великобритания и США.
 
Baltops - это ежегодные международные учения, которые начали регулярно проводить с 1972 года. Их цель - повысить гибкость стран-участниц в проведении совместных наземных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря.
 
Напомним, в Польше начались отложенные из-за пандемии коронавируса военные учения Defender Europe 20, в которых участвуют тысячи американских военных. 
 
Отметим, недавно командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев анонсировал военные учения летом в Украине.

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Теги: НАТО, Балтийское море, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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