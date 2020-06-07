Известно, в какую страну переехала семья Скрипалей - СМИ

После покушения семья Скрипалей покинула Великобританию.

Подозреваемые в отравлении "Александр Петров" и "Руслан Боширов" (Иллюстративное фото) Вики

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью Юлией покинул Великобританию. Это произошло после покушения на семью в Солсбери, сообщает Медуза.

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По информации СМИ, Скрипали переехали в Новую Зеландию. Сергей и Юлия сменили имена. Известно, что до переезда семья жила в тайном месте, которое обеспечила разведка Британии MI6.

Напомним, в марте 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены с признаками отравления по месту жительства в Солсбери. Ранее Сергей Скрипаль был осужден за шпионаж в пользу Великобритании.

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По данным британских властей, покушение на Скрипалей организовали российские спецслужбы при помощи специального вещества Новичок. РФ отрицает какое-либо отношение к отравлению.

Ранее создатель Новичка объяснил, почему яд не убил Скрипалей. Преступник, нанесший яд на ручку двери, плохо встряхнул флакончик, из-за чего реакция синтеза Новичка произошла не в достаточной мере.

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