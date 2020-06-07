В Риме полиция разогнала протест из-за карантина
Сотни людей вышли на демонстрацию с требованием отставки правительства из-за реакции на коронавирусный кризис и вреда, который он причинил экономике.
Митинг итальянских правых и футбольных фанатов в Риме в субботу, 6 июня, перерос в столкновения с полицией, передает BBC.
Сотни людей вышли на демонстрацию с требованием отставки правительства из-за реакции на коронавирусный кризис и вреда, который он причинил экономике и рабочим местам.
Столкновения вспыхнули, когда один из представителей протестующих начал общаться со СМИ. Некоторые демонстранты бросали бутылки и камни в сторону полиции, журналистов и фотографов, и кричали "журналисты, террористы".
Полиция отреагировала водяными пушками и слезоточивым газом, а также провела несколько арестов.
Напомним, что Италия стала одной из наиболее пострадавших стран мира, с начала эпидемии коронавируса в стране более 33 800 человек умерли и 234 000 заразились. Страна уже вступила в завершающую фазу смягчения коронавирусных ограничений, позволив внутренние путешествия между регионами и открыв границы.
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