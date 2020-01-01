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Германия не будет эвакуировать заразившихся коронавирусом в отпуске

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С 15 июня Германия отменяет предупреждение об опасности путешествий в ряд европейских стран из-за пандемии коронавируса.
Немцев призывают к осторожности в отпуске
Немцев призывают к осторожности в отпуске
 
Правительство Германии не будет эвакуировать на родину своих граждан, заразившихся коронавирусом во время поездок в отпуск за границу, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает Deutsche Welle.
 
"Тот, кто заразится коронавирусом в отпуске, не может рассчитывать на то, что мы вывезем его обратно в Германию", - сказал министр в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 7 июня.
 
"Конечно, в экстренных случаях наши консульские представительства будут готовы оказать необходимую поддержку. Но правительство Германии не сможет еще раз организовать авиарейс, чтобы забрать на родину отдыхающих", - подчеркнул Маас.
 
 
С 15 июня Германия отменяет предупреждение об опасности путешествий в ряд европейских стран.
 
"Мы хотим иметь возможность положиться на то, что наши граждане, учитывая распространение вируса, проявят в путешествиях максимальную осторожность", - отметил Маас.
 
Как сообщалось, страны Европейского Союза высказались за продолжение ограничений на въезд граждан третьих стран, в частности Украины, до конца июня.
 
 
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Теги: туризм, Германия, отпуск, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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