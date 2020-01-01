Германия не будет эвакуировать заразившихся коронавирусом в отпуске

С 15 июня Германия отменяет предупреждение об опасности путешествий в ряд европейских стран из-за пандемии коронавируса.

Правительство Германии не будет эвакуировать на родину своих граждан, заразившихся коронавирусом во время поездок в отпуск за границу, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает Deutsche Welle.

"Тот, кто заразится коронавирусом в отпуске, не может рассчитывать на то, что мы вывезем его обратно в Германию", - сказал министр в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 7 июня.