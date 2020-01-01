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Сергей и Юлия Скрипаль покинули Британию - СМИ

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Скрипали, по словам источников прессы, переехали в Новую Зеландию, где теперь живут под другими именами, до переезда они более года жили в тайном месте, которое им обеспечила британская разведка MI6.
Куда бежали Скрипали?
Куда бежали Скрипали?
Корреспондент.net
 
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, на которых было совершено покушение в Солсбери, покинули Великобританию, пишет The Sunday Times со ссылкой на источник в британском правительстве.
 
Скрипали, по словам собеседника издания, переехали в Новую Зеландию, где теперь живут под другими именами. До переезда, сообщил он, Скрипали более года жили в тайном месте, которое им обеспечила британская разведка MI6.
 
Напомним, что Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были в марте 2018 года обнаружены с признаками отравления в Солсбери, где в тот момент жил бывший полковник ГРУ. По версии британских властей, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом Новичок, а покушение организовали российские спецслужбы. Россия причастность к отравлению Скрипалей категорически отрицает.
 
Сергей и Юлия Скрипаль после отравления выжили, но через несколько месяцев после инцидента умерла местная жительница Дон Стерджесс, которая случайно вступила в контакт с ядом, который был в пузырьке из-под духов.
 
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Теги: Россия, отравление, Великобритания, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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