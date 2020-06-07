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В США подросток убрал улицу после протестов и получил стипендию

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Подростку, который потратил 10 часов на уборку улицы после протестующих, подарили машину, страховку и стипендию на обучение в колледже .
18-летний американский школьник Антонио Гвинн увидел, что после протестов в его городе Буффало осталось много мусора и решил самостоятельно убрать улицу, сообщает CNN.

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Антонио начал убирать в 2 часа ночи и продолжал в течение 10 часов. Позже на уборку приехала группа соседей, но они заметили, что парень уже сделал большую часть работы.

Подросток пояснил, что один из проспектов города был заполнен стеклом и прочим мусором, и он знал, что утром множество людей будут использовать эту улицу, чтобы доехать на работу. После того, как о помощи Антонио рассказали американские СМИ, община решила его отблагодарить.

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Так, один из неравнодушных Мэтт Блок подарил парню свой красный Mustang 2004 года. Оказалось, что мать парня, которая умерла два года назад, тоже ездила именно на красном Mustang. Поэтому подарок вышел символичным. Другой бизнесмен решил предоставить Антонио год бесплатного страхования авто.

После окончания старшей школы Гвинн планировал поступить в профессиональное училище, экономя деньги на колледж. Но в одном из колледжей Буффало после того, как услышали об истории подростка, предложили ему полную стипендию на обучение бизнесу у них. 

Напомним, что в связи с массовыми демонстрациями, протестами и беспорядками в 33 американских штатах мобилизировали 41,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии.

 
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Теги: США, протесты, уборка
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Комментариев (1)
Септемберг    07.06.2020, 17:13
Оценка:  +1
Септемберг
Вот это круто!
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