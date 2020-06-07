В США подросток убрал улицу после протестов и получил стипендию
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Антонио начал убирать в 2 часа ночи и продолжал в течение 10 часов. Позже на уборку приехала группа соседей, но они заметили, что парень уже сделал большую часть работы.
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Так, один из неравнодушных Мэтт Блок подарил парню свой красный Mustang 2004 года. Оказалось, что мать парня, которая умерла два года назад, тоже ездила именно на красном Mustang. Поэтому подарок вышел символичным. Другой бизнесмен решил предоставить Антонио год бесплатного страхования авто.
После окончания старшей школы Гвинн планировал поступить в профессиональное училище, экономя деньги на колледж. Но в одном из колледжей Буффало после того, как услышали об истории подростка, предложили ему полную стипендию на обучение бизнесу у них.
Напомним, что в связи с массовыми демонстрациями, протестами и беспорядками в 33 американских штатах мобилизировали 41,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии.