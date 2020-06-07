В США подросток убрал улицу после протестов и получил стипендию

После окончания старшей школы Гвинн планировал поступить в профессиональное училище, экономя деньги на колледж. Но в одном из колледжей Буффало после того, как услышали об истории подростка, предложили ему полную стипендию на обучение бизнесу у них.

Напомним, что в связи с массовыми демонстрациями, протестами и беспорядками в 33 американских штатах мобилизировали 41,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии.