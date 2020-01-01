В Роттердаме изъяли крупную партию кокаина в бананах
Наркотики обнаружили в партии бананов из Эквадора, предназначенной для венгерской компании. В карантин такой способ транспортировки наркотических веществ в Европу стал особо популярен.
Полиция Нидерландов в порту Роттердама изъяла 2020 килограммов кокаина, стоимость которого оценивается в 151 миллион евро, сообщает Reuters.
Наркотики обнаружили в партии бананов из Эквадора, предназначенной для венгерской компании.
За 2019 год сотрудники таможни Роттердамского порта изъяли 38 тысяч килограмм кокаина.
Напомним, что житель Техаса обнаружил в купленном на аукционе авто несколько десятков килограмм кокаина.
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