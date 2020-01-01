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В Роттердаме изъяли крупную партию кокаина в бананах

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Наркотики обнаружили в партии бананов из Эквадора, предназначенной для венгерской компании. В карантин такой способ транспортировки наркотических веществ в Европу стал особо популярен.
Эквадорские бананы - способ транспортировки наркотиков
Эквадорские бананы - способ транспортировки наркотиков
ЕП

Полиция Нидерландов в порту Роттердама изъяла 2020 килограммов кокаина, стоимость которого оценивается в 151 миллион евро, сообщает Reuters.

Наркотики обнаружили в партии бананов из Эквадора, предназначенной для венгерской компании.
 
За 2019 год сотрудники таможни Роттердамского порта изъяли 38 тысяч килограмм кокаина.
 
Напомним, что житель Техаса обнаружил в купленном на аукционе авто несколько десятков килограмм кокаина.
 
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Теги: кокаин, Нидерланды, Роттердам, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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