В Роттердаме изъяли крупную партию кокаина в бананах

Наркотики обнаружили в партии бананов из Эквадора, предназначенной для венгерской компании. В карантин такой способ транспортировки наркотических веществ в Европу стал особо популярен.

Эквадорские бананы - способ транспортировки наркотиков ЕП

Полиция Нидерландов в порту Роттердама изъяла 2020 килограммов кокаина, стоимость которого оценивается в 151 миллион евро, сообщает Reuters. Наркотики обнаружили в партии бананов из Эквадора, предназначенной для венгерской компании. За 2019 год сотрудники таможни Роттердамского порта изъяли 38 тысяч килограмм кокаина. Напомним, что житель Техаса обнаружил в купленном на аукционе авто несколько десятков килограмм кокаина. Кокаин в кризис. Наркотрафик процветает в карантин

Корреспондент