На антирасистских протестах в Берлине задержали почти сто людей

Всего на протестной акции, которая проходила на центральной площади города Александерплац, собрались около 15 тысяч человек.

В Берлине на протестах против расизма полиция задержала 93 человека за нарушение общественного порядка, сопротивление сотрудникам полиции и нападение на них, сообщает DW.

На акции, которая проходила на центральной площади Александерплац, собрались около 15 тысяч человек. Полиция сообщает, что многие из участников соблюдали правила социального дистанцирования.