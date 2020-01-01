На антирасистских протестах в Берлине задержали почти сто людей
Всего на протестной акции, которая проходила на центральной площади города Александерплац, собрались около 15 тысяч человек.
В Берлине на протестах против расизма полиция задержала 93 человека за нарушение общественного порядка, сопротивление сотрудникам полиции и нападение на них, сообщает DW.
На акции, которая проходила на центральной площади Александерплац, собрались около 15 тысяч человек. Полиция сообщает, что многие из участников соблюдали правила социального дистанцирования.
Через час после окончания акции несколько сотен человек собрались в районе станции Берлин-Александерплац. Один из них был задержан за повреждение автомобиля экстренных служб. После этого некоторые принялись забрасывать полицейских и прохожих камнями и бутылками. В результате 28 правоохранителей получили ранения.
Кроме Берлина, демонстрации против расизма прошли в Кельне, Мюнхене, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте, Дюссельдорфе и других немецких городах.
Напомним, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял участие в марше против жестокости полиции, расизма и дискриминации меньшинств, который проходил в Оттаве 5 июня.
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