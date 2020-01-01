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Трамп вывел Нацгвардию из Вашингтона

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В случае необходимости, предупредил президент, бойцы Национальной гвардии "могут быстро вернуться" в столицу США.
Трамп вывел войска
Трамп вывел войска
 
Президент США Дональд Трамп отдал приказ Национальной гвардии начать процесс вывода войск из Вашингтона, которые были введены из-за массовых беспорядков. Ситуация в американской столице стабилизировалась, написал президент в Twitter.
 
Прошлой ночью, заявил Трамп, "было гораздо меньше протестующих, чем ожидалось".
 
В случае необходимости, предупредил Трамп, бойцы Национальной гвардии "могут быстро вернуться" в Вашингтон.
 
Напомним, что Национальная гвардия была введена в Вашингтон, округ Колумбия, из-за акций протеста. Массовые выступления против полицейского насилия и расовой дискриминации продолжаются в США уже более двух недель. Они начались после после смерти в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время задержания полицией.
 
 
 
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Теги: США, протесты, Вашингтон, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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