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Иванке Трамп отказали в выступлении в университетах из-за заявлений отца

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Объявление о выступлении Иванки в одном из американских вузов сразу раскритиковали преподаватели заведения, которые направили в администрацию университета письмо с просьбой отменить ее приглашение.
Трамп и его любимая дочь
Трамп и его любимая дочь
 
Государственный университет Уичита и Кампус прикладных наук и технологий этого же университета отменили выступления бизнесвумен и дочери Дональда Трампа Иванки на выпускном. 
 
"Кампусы нашей страны должны стать оплотом свободы слова. "Культура игнорирования" 
 и дискриминация точек зрения противоречат научному сообществу", — написала Иванка в Twitter, сообщив от отмене своих выступлений.
 
Она также выпустила видео с речью, в которой не вспомнила протесты в США, но признала трудности в экономики из-за пандемии.
 
В то же время представители учебных заведений заявили, что выпускной "перефокусируют" на студентов/
 
"В свете проблем социальной справедливости, вызванных смертью Джорджа Флойда, понимаем и несем ответственность за то, что время заявления (о выступлении Иванки Трамп) было неудачным", — добавили они.
 
Объявление о выступлении Иванки Трамп сразу раскритиковали преподаватели заведений, которые направили в администрацию университетов письмо с просьбой отменить это выступление. Письмо распространили в социальных сетях, под ним подписались 488 преподавателей и студентов.
 
Напомним, что протесты в США вспыхнули 25 мая после появления видео, на котором полицейский душил коленом безоружного афроамериканца Джорджа Флойда. Флойд умер, а экспертиза подтвердила, что причиной смерти стали действия полицейского. Дональд Трамп не поддержал протестующих.
 
 
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Теги: США, протесты, Дональд Трамп, Иванка Трамп
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Источник: korrespondent.net

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