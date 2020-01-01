Иванке Трамп отказали в выступлении в университетах из-за заявлений отца

Объявление о выступлении Иванки в одном из американских вузов сразу раскритиковали преподаватели заведения, которые направили в администрацию университета письмо с просьбой отменить ее приглашение.

Государственный университет Уичита и Кампус прикладных наук и технологий этого же университета отменили выступления бизнесвумен и дочери Дональда Трампа Иванки на выпускном.

"Кампусы нашей страны должны стать оплотом свободы слова. "Культура игнорирования"

и дискриминация точек зрения противоречат научному сообществу", — написала Иванка в Twitter, сообщив от отмене своих выступлений.