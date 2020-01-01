Иванке Трамп отказали в выступлении в университетах из-за заявлений отца
Объявление о выступлении Иванки в одном из американских вузов сразу раскритиковали преподаватели заведения, которые направили в администрацию университета письмо с просьбой отменить ее приглашение.
Государственный университет Уичита и Кампус прикладных наук и технологий этого же университета отменили выступления бизнесвумен и дочери Дональда Трампа Иванки на выпускном.
"Кампусы нашей страны должны стать оплотом свободы слова. "Культура игнорирования"
и дискриминация точек зрения противоречат научному сообществу", — написала Иванка в Twitter, сообщив от отмене своих выступлений.
Она также выпустила видео с речью, в которой не вспомнила протесты в США, но признала трудности в экономики из-за пандемии.
В то же время представители учебных заведений заявили, что выпускной "перефокусируют" на студентов/
"В свете проблем социальной справедливости, вызванных смертью Джорджа Флойда, понимаем и несем ответственность за то, что время заявления (о выступлении Иванки Трамп) было неудачным", — добавили они.
Объявление о выступлении Иванки Трамп сразу раскритиковали преподаватели заведений, которые направили в администрацию университетов письмо с просьбой отменить это выступление. Письмо распространили в социальных сетях, под ним подписались 488 преподавателей и студентов.
Напомним, что протесты в США вспыхнули 25 мая после появления видео, на котором полицейский душил коленом безоружного афроамериканца Джорджа Флойда. Флойд умер, а экспертиза подтвердила, что причиной смерти стали действия полицейского. Дональд Трамп не поддержал протестующих.
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