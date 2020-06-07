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В Нидерландах посетителей клуба рассадили на стулья и запретили вставать

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Посетители должны были заранее забронировать билеты в ночном клубе, короткие сеты электронной музыки провели днем, а не около полуночи, как раньше.
Танцы в карантин
Танцы в карантин
wionews.com
 
В ночном клубе Doornroosje в нидерландском городе Неймеген посетителей рассадили на стулья, чтобы они придерживались безопасной дистанции, пишет Reuters.
 
В клубе планировали, что посетители смогут танцевать стоя на дистанции 1,5 метра друг от друга, но местные власти заявили, что пока посетителей нужно будет посадить на кресла.
 
"Все равно это очень круто. Люди танцуют, хотя они на стуле, они двигают телом, так что - это прекрасно", - говорят в клубе.
 
Посетители должны были заранее забронировать билеты в ночном клубе, короткие сеты электронной музыки провели днем, а не около полуночи, как раньше. Клуб мог принимать до 30 посетителей одновременно, но в июле заведение планирует увеличить количество посетителей до 100.
 
Напомним, что в Одессе в некоторых ночных клубах прошли вечеринки, участники которых игнорировали карантинные ограничения.
 
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Теги: Нидерланды, ночной клуб, карантин
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Источник: korrespondent.net

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