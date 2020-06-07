В Нидерландах посетителей клуба рассадили на стулья и запретили вставать

Посетители должны были заранее забронировать билеты в ночном клубе, короткие сеты электронной музыки провели днем, а не около полуночи, как раньше.

В ночном клубе Doornroosje в нидерландском городе Неймеген посетителей рассадили на стулья, чтобы они придерживались безопасной дистанции, пишет Reuters.

В клубе планировали, что посетители смогут танцевать стоя на дистанции 1,5 метра друг от друга, но местные власти заявили, что пока посетителей нужно будет посадить на кресла.

Wie wil er nog naar Doornroosje Nijmegen... Ik ben er nog steeds niet geweest.. https://t.co/TEh0j9J2UH — P_born (@Pborn10) June 7, 2020

"Все равно это очень круто. Люди танцуют, хотя они на стуле, они двигают телом, так что - это прекрасно", - говорят в клубе.

#InPics | From chairs as their dancing partners, to a cold beverage in hand - clubbers at Doornroosje in the eastern city of Nijmege resumed partying after fighting a battle with coronavirushttps://t.co/ff6sinmL8w — WION (@WIONews) June 7, 2020