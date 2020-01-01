Израиль впервые утвердил женщину на пост посла в Египте - СМИ

Амира Орон должна была начать работать в Каире летом 2019 года, но утверждение ее кандидатуры откладывалось.

Правительство Израиля утвердило кандидатуру Амиры Орон на назначение послом еврейского государства в Египте. Об этом 7 июня сообщила газета The Jerusalem Post

Отмечается, что Орон станет первой женщиной-послом в Каире.

Ее кандидатуру утвердили еще в октябре 2018 года и Орон должна была начать работу летом 2019 года. Однако с марта прошлого года в Израиле трижды прошли выборы и Кабинет министров был сформирован лишь в прошлом месяце.

По этой причине назначение Орон откладывалось.

Новый посол Израиля в Египте с 1991 года работает в различных структурах МИД. Она свободно владеет арабским языком и в последние годы возглавляла Департамент экономических отношений на Ближнем Востоке.

Напомним, дипломатические отношения между Израилем и Египтом были установлены после подписания в 1979 году мирного договора. Из арабских стран дипотношения с еврейским государством поддерживает также Иордания.

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