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Израиль впервые утвердил женщину на пост посла в Египте - СМИ

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Амира Орон должна была начать работать в Каире летом 2019 года, но утверждение ее кандидатуры откладывалось.
Амиру Орон утвердили на должность посла Израиля в Египте
Амиру Орон утвердили на должность посла Израиля в Египте
facebook.com/amira.oron.7
 
Правительство Израиля утвердило кандидатуру Амиры Орон на назначение послом еврейского государства в Египте. Об этом 7 июня сообщила газета The Jerusalem Post.
 
Отмечается, что Орон станет первой женщиной-послом в Каире.
 
Ее кандидатуру утвердили еще в октябре 2018 года и Орон должна была начать работу летом 2019 года. Однако с марта прошлого года в Израиле трижды прошли выборы и Кабинет министров был  сформирован лишь в прошлом месяце. 
 
По этой причине назначение Орон откладывалось.
 
Новый посол Израиля в Египте с 1991 года работает в различных структурах МИД. Она свободно владеет арабским языком и в последние годы возглавляла Департамент экономических отношений на Ближнем Востоке.
 
Напомним, дипломатические отношения между Израилем и Египтом были установлены после подписания в 1979 году мирного договора. Из арабских стран дипотношения с еврейским государством поддерживает также Иордания.

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Теги: Израиль, Египет, женщина, посол
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Источник: korrespondent.net

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