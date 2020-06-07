В Брюсселе акция протеста переросла в погромы
Протестующие забрасывали полицейских камнями и громили дорогие магазины в центре столицы Бельгии.
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В Брюсселе акция протеста против расизма вечером 7 июня переросла в погромы, сообщил телеканал RTBF.
Отмечается, что эпицентром беспорядков стал находящийся в нескольких сотнях метров от Дворца правосудия эмигрантский квартал Матонж, где проживают выходцы из Африки.
Всего в акции протеста в центре Брюсселя принимали участие 8,5 тысячи человек. После ее завершения наиболее агрессивные демонстранты переместились на улицы Матонжа, где к ним присоединились еще несколько сотен человек.
Толпа ринулась громить дорогие магазины на бульварном кольце Брюсселя в соседнем квартале Порт де Намюр. Протестующие разбили витрины нескольких бутиков, включая центральный в Бельгии магазин Apple. Один из магазинов был подожжен.
Importeer de derde wereld en je wordt de derde wereld! Plunderingen, geweld, brandstichtingen, rellen... nav #BlackLivesMattter betoging in #Brussel. Multicultureel betekent meer dan ooit multicrimineel! pic.twitter.com/FKznTn3Gtn— Filip Dewinter (@FDW_VB) June 7, 2020
Belgium Today #BlackLivesMattters #BlackLivesMatterBelgium #Brussel #Bruxelles #NoJusticeNoPeace #BREAKING pic.twitter.com/gSmDE7pS1I— TruthSeekr (@g8sin) June 7, 2020
Протестующие забрасывали полицейских камнями и бутылками. Несколько машин правоохранителей получили повреждения.
В итоге стражи порядка применили водомет и арестовали около 150 человек.
Организаторы ранее заявили, что намерены провести мирную акцию против полицейского произвола и расизма в ответ на гибель в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
Напомним, Флойд умер после грубого задержания полицией. Реакцией на действия правоохранителей в отношении темнокожего стала волна протестов в США и многих странах мира.
В ряде американскийх городов акции переросли в беспорядки, акты вандализма, поджоги и грабежи. Они сопровождались столкновениями с силовиками.
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