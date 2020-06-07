В Брюсселе акция протеста переросла в погромы

Протестующие забрасывали полицейских камнями и громили дорогие магазины в центре столицы Бельгии.

Протест против расизма в Брюсселе

В Брюсселе акция протеста против расизма вечером 7 июня переросла в погромы, сообщил телеканал RTBF

Отмечается, что эпицентром беспорядков стал находящийся в нескольких сотнях метров от Дворца правосудия эмигрантский квартал Матонж, где проживают выходцы из Африки.

Всего в акции протеста в центре Брюсселя принимали участие 8,5 тысячи человек. После ее завершения наиболее агрессивные демонстранты переместились на улицы Матонжа, где к ним присоединились еще несколько сотен человек.

Толпа ринулась громить дорогие магазины на бульварном кольце Брюсселя в соседнем квартале Порт де Намюр. Протестующие разбили витрины нескольких бутиков, включая центральный в Бельгии магазин Apple. Один из магазинов был подожжен.

Importeer de derde wereld en je wordt de derde wereld! Plunderingen, geweld, brandstichtingen, rellen... nav #BlackLivesMattter betoging in #Brussel. Multicultureel betekent meer dan ooit multicrimineel! pic.twitter.com/FKznTn3Gtn — Filip Dewinter (@FDW_VB) June 7, 2020

Протестующие забрасывали полицейских камнями и бутылками. Несколько машин правоохранителей получили повреждения.

В итоге стражи порядка применили водомет и арестовали около 150 человек.

Организаторы ранее заявили, что намерены провести мирную акцию против полицейского произвола и расизма в ответ на гибель в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Напомним, Флойд умер после грубого задержания полицией. Реакцией на действия правоохранителей в отношении темнокожего стала волна протестов в США и многих странах мира.

В ряде американскийх городов акции переросли в беспорядки , акты вандализма, поджоги и грабежи. Они сопровождались столкновениями с силовиками.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet