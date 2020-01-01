На акцию в пригороде Лос-Анджелеса прибыли ковбои на лошадях
В США продолжаются протесты в ответ на гибель чернокожего Джорджа Флойда. В Комптоне сотни людей прошли до памятника Мартину Лютеру Кингу.
В американском Комптоне к мирной акции протеста против жестокости полиции и расизма присоединились ковбои на лошадях. Об этом 7 июня сообщил телеканал KTLA.
Сотни людей прошли по одной из улиц города до памятника борцу за права чернокожего населения США Мартину Лютеру Кингу, установленному у здания мэрии.
К процессии присоединились местные ковбои, которые ехали верхом.
Напомним, в США прокатилась волна протестов из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией.
В ряде городов акции переросли в беспорядки, акты вандализма, поджоги и грабежи. Они сопровождались столкновениями с силовиками. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие.
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