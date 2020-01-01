Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На акцию в пригороде Лос-Анджелеса прибыли ковбои на лошадях

Комментариев: 0
В США продолжаются протесты в ответ на гибель чернокожего Джорджа Флойда. В Комптоне сотни людей прошли до памятника Мартину Лютеру Кингу.
 
В американском Комптоне к мирной акции протеста против жестокости полиции и расизма присоединились ковбои на лошадях. Об этом 7 июня сообщил телеканал KTLA.
 
Сотни людей прошли по одной из улиц города до памятника борцу за права чернокожего населения США Мартину Лютеру Кингу, установленному у здания мэрии.
 
К процессии присоединились местные ковбои, которые ехали верхом.
 
 
 
Напомним, в США прокатилась волна протестов из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. 
 
В ряде городов акции переросли в беспорядки, акты вандализма, поджоги и грабежи. Они сопровождались столкновениями с силовиками. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Лос-Анджелес, протесты, видео, расизм, протест, акция, лошади, акции протеста
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь