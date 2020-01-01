В Германии задержали российского диджея по запросу США - СМИ

Вашингтон требует экстрадиции диджея Дениса Казначеева. Его обвиняют в отмывании более $1 миллиона за десять лет.

В Берлине по запросу США арестовали за кибермошенничество российского диджея Дениса Казначеева. Об этом 8 июня сообщило агентство ТАСС

Изначально информация об аресте музыканта появилась на его официальной странице в Facebook.

"Семь дней назад известный российский музыкант и диджей Денис Казначеев был арестован немецкой полицией от имени Министерства юстиции США, которое требует его немедленной экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете", - говорится в сообщении. Авторы текста не исключили что "личность (Казначеева) была украдена и использована для преступной деятельности". Как уточнили в агентстве, официальных комментариев полиции ФРГ, посольства РФ в Берлине и Минюста США пока нет.

При этом источник ТАСС, знакомый с материалами дела, рассказал, что американская сторона обвиняет музыканта в отмывании более одного миллиона долларов в так называемом даркнете в период с 2010 года по 2020 год.

По его словам, Казначеев категорически отвергает вину и утверждает, что выводы следствия США ошибочны. В ходе допроса он пояснил, что никого из предполагаемых соучастников не знает и не имеет никакого отношения к сути инкриминируемых ему преступлений.

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