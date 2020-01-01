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В Германии задержали российского диджея по запросу США - СМИ

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Вашингтон требует экстрадиции диджея Дениса Казначеева. Его обвиняют в отмывании более $1 миллиона за десять лет.
В Берлине арестовали диджея Дениса Казначеева по запросу США
В Берлине арестовали диджея Дениса Казначеева по запросу США
facebook.com/denis.kaznacheev
 
В Берлине по запросу США арестовали за кибермошенничество российского диджея Дениса Казначеева. Об этом 8 июня сообщило агентство ТАСС.
 
Изначально информация об аресте музыканта появилась на его официальной странице в Facebook.
 
"Семь дней назад известный российский музыкант и диджей Денис Казначеев был арестован немецкой полицией от имени Министерства юстиции США, которое требует его немедленной экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете", - говорится в сообщении.
 
Авторы текста не исключили что "личность (Казначеева) была украдена и использована для преступной деятельности".
 
Как уточнили в агентстве, официальных комментариев полиции ФРГ, посольства РФ в Берлине и Минюста США пока нет.
 
При этом источник ТАСС, знакомый с материалами дела, рассказал, что американская сторона обвиняет музыканта в отмывании более одного миллиона долларов в так называемом даркнете в период с 2010 года по 2020 год.
 
По его словам, Казначеев категорически отвергает вину и утверждает, что выводы следствия США ошибочны. В ходе допроса он пояснил, что никого из предполагаемых соучастников не знает и не имеет никакого отношения к сути инкриминируемых ему преступлений.
 
Напомним, в 2018 году Испания выдала США программиста из РФ Петра Левашова, подозреваемого в различных киберпреступлениях.
 

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Теги: Россия, Германия, музыкант, мошенничество, экстрадиция, Диджей, киберпреступность, россиянин
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Источник: korrespondent.net

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