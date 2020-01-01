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Мадуро назвал друзей Венесуэлы

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Россия, Китай, Иран и Куба оказывают республике всестороннюю помощь, а США не дали ни доллара.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
 
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия, Китай, Иран и Куба являются настоящими друзьями республики и оказывают ей всестороннюю помощь. Соответствующее заявление он сделал в эфире государственного телевидения 7 июня, сообщает ТАСС.
 
"Гуманитарная помощь приходит из Китая, России, Ирана и с Кубы. Они - настоящие друзья (Венесуэлы)", - подчеркнул Мадуро.
 
Он также напомнил, что США предлагали стране помощь в размере 20 миллионов долларов.
 
"Ни один доллар не пришел", - отметил венесуэльский лидер.
 
 
Ранее Мадуро заявил, что США готовят план войны против Венесуэлы и намерены осуществить его вместе с Бразилией.

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Теги: Россия, Иран, Китай, Куба, Венесуэла, друзья, помощь, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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