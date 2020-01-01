Мадуро назвал друзей Венесуэлы

Россия, Китай, Иран и Куба оказывают республике всестороннюю помощь, а США не дали ни доллара.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия, Китай, Иран и Куба являются настоящими друзьями республики и оказывают ей всестороннюю помощь. Соответствующее заявление он сделал в эфире государственного телевидения 7 июня, сообщает ТАСС

"Гуманитарная помощь приходит из Китая, России, Ирана и с Кубы. Они - настоящие друзья (Венесуэлы)", - подчеркнул Мадуро.

Он также напомнил, что США предлагали стране помощь в размере 20 миллионов долларов.

"Ни один доллар не пришел", - отметил венесуэльский лидер.

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