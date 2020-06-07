В Британии протестующие свергли памятник
В Бристоле сбросили в воду статую предпринимателя Эдварда Колстона А в Лондоне осквернили скульптуру Уинстона Черчилля.
В Великобритании продолжаются масштабные акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола. Несмотря на действующий карантин, тысячи человек вышли на улицы Лондона, Бристоля, Кардифа, Манчестера, а также других городов королевства 7 июня.
Демонстранты требовали призвать к ответственности виновных в смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
В целом акции носили мирный характер, однако вечером в воскресенье несколько протестующих начали нападать на стражей правопорядка и бросать в них стеклянные бутылки и факелы.
В Бристоле участники протестов демонтировали памятник предпринимателю XVII века Эдварду Колстону и сбросили его в бухту. Ему припомнили занятие работорговлей.
UK protesters pull down the statue of a slave trader in Bristol pic.twitter.com/S1T32UO0fl— Reuters (@Reuters) June 7, 2020
В Лондоне участники демонстрации осквернили памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Вандалы с помощью баллончика с краской зачеркнули фамилию Черчилля на табличке и оставили там надпись "был расистом".
По данным полиции Лондона, в ходе протестов пострадали более 20 полицейских, 12 нарушителей порядка арестовали.
В районе Вестминстер, расположенном в центре британской столицы, до 6 утра ввели комендантский час.
Cмотрите фотогалерею: В Британии протестующие свергли памятник
Напомним, 6 июня в ходе протестных акций в Лондоне произошли столкновения между демонстрантами и полицией.
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